Белгород, 20 декабря, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В Белгородском районе на подлёте к городу был сбит беспилотник, сообщил 20 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря Telegram-каналу «112» стало известно, что в Наро-Фоминске Московской области в районе Краснопресненского пруда упал беспилотник. Место оцепили, там работают экстренные службы.

Днём ранее, 19 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотника над Одинцовским округом. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны России утром 19 декабря информировали об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией двух регионов России. Один беспилотник был сбит над Калужской областью, три — над Брянской.