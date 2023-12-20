Система ПВО сбила беспилотник на подлёте к Белгороду
Гладков сообщил об уничтожении беспилотника на подлёте к Белгороду
Белгород, 20 декабря, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В Белгородском районе на подлёте к городу был сбит беспилотник, сообщил 20 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря Telegram-каналу «112» стало известно, что в Наро-Фоминске Московской области в районе Краснопресненского пруда упал беспилотник. Место оцепили, там работают экстренные службы.
Днём ранее, 19 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотника над Одинцовским округом. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны России утром 19 декабря информировали об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией двух регионов России. Один беспилотник был сбит над Калужской областью, три — над Брянской.