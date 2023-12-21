Москва, 21 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Москва не закрывается от стран Северной Америки и не отталкивает их, американцам и канадцам пора прекратить валять дурака и не ждать краха России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сергей Гунеев/РИА Новости Сергей Гунеев РИА Новости Встреча президентов России и США Владимиа Путина и Джорджа Байдена в Женеве. 2021

«Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран», — отметил Путин.

Он добавил, что Америке и Европе пора закончить валять дурака и ждать, пока Россия рухнет. По словам главы государства, эти страны, если хотят получать выгоду от сотрудничества, должны сотрудничать, Россия их не отталкивает.

«Но это их дело», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Путин заявил, что США и коллективный Запад сегодня любым способом желают сохранить своё доминирование, прежде всего в технологической сфере, однако это невозможно. Позже он отметил, что имперская политика мешает самим США.

На расширенной коллегии Минобороны 19 декабря российский президент заявил, что США хотят хозяйничать в Европе и поэтому пугают европейские страны конфликтом с Москвой. Он подчеркнул, что России «эти страны НАТО» никогда не были нужны. Они и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут, сказал он.