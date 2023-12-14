Москва, 14 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Имперская политика Соединённых Штатов мешает самому Вашингтону. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Путин заявил, что США и коллективный Запад сегодня любым способом желают сохранить своё доминирование, прежде всего в технологической сфере. Он подчеркнул, что это невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября отметил, что, как показало время, попытки давления США на Россию и Китай бесполезны. Представитель Кремля добавил, что Москва и Пекин едины во взглядах на недопустимость диктата в мировых делах.

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