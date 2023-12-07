Москва, 7 декабря, 2023, 15:25 — ИА Регнум. США и коллективный Запад во что бы то ни стало хотят сохранить своё доминирование, прежде всего в технологической сфере, но это невозможно. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовёт!».

Сергей Гунеев /РИА Новости Владимир Путин

«Сегодня так называемый коллективный Запад, но прежде всего Соединённые Штаты, во что бы то ни стало хотят сохранить своё доминирование, и прежде всего в технологической сфере. Возможно это или нет? Ну нет, конечно», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Он подчеркнул, что Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. В то время как США, по его словам, эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

Также российский лидер отметил, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями, усилиями в том числе и самого Запада. По его словам, Запад пытается искусственно сдержать рост «глобальной периферии», которую он привык использовать как свою колонию.