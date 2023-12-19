Путин объяснил, для чего США пугали Европу конфликтом с Россией
Путин: США пугали Европу конфликтом с Россией, чтобы быть там хозяевами
Москва, 19 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. США хотели хозяйничать в Европе и поэтому пугали европейские страны конфликтом с Москвой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны.
ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
По его словам, США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали её Москвой. Но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается.
США хотели быть в Европе хозяевами, добавил Путин.
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