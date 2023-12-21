Киев, 21 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 21 декабря приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщил в своём Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. «За» проголосовали 248 депутатов при необходимых 226.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Это где-то вторая половина 2024 года», — сообщил Железняк.

Когда законопроект рассмотрят в третьем чтении, он не уточнил. Депутат добавил, что по некоторым из внесённых в законопроект поправок голосов «за» едва хватило для принятия документа.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис в стране. Он объяснил такое предложение необходимостью развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации», заявив, что эта практика позволит жителям страны не терпеть боль, стресс и травмы военного времени. В июле 2023 года Верховная рада Украины приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Инициатива Зеленского вызвала критику со стороны ряда украинских политиков. В частности, Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский превращает страну в наркопритон. Внесённый лидером режима законопроект предполагает, что на «золотых землях» Украины будут выращивать не хлеб, а наркотики, сказала она.

Выступление Зеленского за легализацию лекарств на основе каннабиса свидетельствует о желании Киева соответствовать «ценностям» некоторых западных стран, где разрешено потребление этого наркотика, а также подтверждает подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ, заявила в беседе с ИА Регнум первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Данным законопроектом под предлогом помощи нуждающимся по сути в открытую декларируется будущее превращение Украины в большую плантацию марихуаны, которая заменит отошедший от дел Афганистан, отмечал в свою очередь обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.