Киев, 13 июля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации в стране лекарств на основе медицинского каннабиса. Об этом 13 июля сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

(сс) Vadim Chuprina

По его информации, за законопроект отдали свои голоса 268 депутатов Рады при 226 необходимых для одобрения законопроекта голосов.

Против проголосовали 17 парламентариев, 11 воздержались и ещё 45 — не принимали участия в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня украинский президент Владимир Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис в стране. Он объяснил такое предложение необходимостью развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации». По словам президента, эта практика позволит жителям страны не терпеть боль, стресс и травмы военного времени.

Позднее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что желание Зеленского легализовать лекарства на основе каннабиса говорит о желании Киева соответствовать стандартам и ценностям некоторых стран Запада, в которых употребление этого наркотика разрешено. Также, по её мнению, это подтверждает прошлые подозрения об употреблении нынешним президентом Украины запрещённых веществ.