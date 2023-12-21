Москва, 21 декабря, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Мощностей группы «Аэрофлот» достаточно, чтобы перевезти в Китай пассажиров авиакомпании «Россия», сообщила 21 декабря пресс-служба Минтранса РФ.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Провозных ёмкостей (а именно — аккредитованных в авиавластях Китая самолётов) группы «Аэрофлот» в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров, которые планировали лететь в КНР рейсами авиакомпании «Россия», — отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», отказали в приёме и обслуживании рейсов в пекинском аэропорту Дасин, несмотря на готовность перевозчика оперативно обеспечить выполнение дополнительных требований, выдвинутых администрацией воздушной гавани.

В пресс-службе авиакомпании заверили в скором получении необходимых разрешений для полётов в Пекин.

Администрация пекинского аэропорта уведомила, что компания «Россия» не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.