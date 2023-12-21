Москва, 21 декабря, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») отказали в приёме и обслуживании рейсов в пекинском аэропорту Дасин, несмотря на готовность перевозчика оперативно обеспечить выполнение дополнительных требований, выдвинутых администрацией воздушной гавани. В пресс-службе авиакомпании заверили в скором получении необходимых разрешений для полётов в Пекин.

Rschider Самолёт авиакомпании «Россия»

Российский авиаперевозчик отменил с 18 по 21 декабря три рейса в Пекин из аэропортов Владивостока, Красноярска и Иркутска. При этом пассажиров отменённых рейсов пообещали отправить по месту назначения.

Администрация пекинского аэропорта уведомила, что компания «Россия» не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

В свою очередь перевозчик заверил, что с марта начал проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для выполнения полётов и необходимых разрешений. К началу первого рейса, 17 декабря, компания получила операционное разрешение. Были подтверждены слоты и права на выполнение полётов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

После инцидента российская авиакомпания обратилась за помощью в Минтранс. На запрос РФ в Китае не ответили.

Авиакомпания «Россия» заверила, что в ближайшее время получит весь пакет необходимых разрешений для рейсов в Пекин. «Аэрофлот» также ведёт переговоры с КНР о выполнении разовых вылетов до получения необходимых документов.

Без дополнительной платы пассажиров с отменённых рейсов перевезут самолёты авиакомпаний-партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, с 8 января власти КНР смягчили правила въезда в страну, действовавшие из-за COVID-19. Гражданам КНР разрешили выезжать за границу, а иностранцам — получать визы и документы на временное пребывание в стране. Отменили также лимиты по количеству рейсов между Китаем и другими странами, ограничения по числу пассажиров на борту самолётов. Перелёты из других стран больше не рассматривали как рейсы повышенного эпидемиологического риска.

Генпрокуратура России занялась проверками соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с детьми после многочисленных жалоб и обращений СМИ. После вмешательства прокуроров в правила перевозок авиакомпаний внесли изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь предоставился выбор, с кем из сопровождающих может лететь ребёнок.