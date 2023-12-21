Донецк, 21 декабря, 2023, 07:19 — ИА Регнум. В Минобороны РФ рассказали об успешно проведённой сложной операции военными медиками в ДНР. Хирурги 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» извлекли взрыватель от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из спины российского бойца.

Врачи

«Военные врачи на купянском направлении провели уникальную операцию по извлечению взрывателя, который находился рядом с позвоночником», — сообщили в Минобороны.

Специалисты пояснили, что положение усугублялось тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции. Медики делали операцию в бронежилетах.

Операция прошла успешно. Состояние раненого бойца не вызывает опасений, заверили врачи.

«Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа», — пояснил военный хирург Расул.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 декабря украинская армия обстреляла автомобиль скорой помощи на трассе Алёшки — Раденск в Херсонской области. Бригада медиков направлялась для оказания помощи пострадавшим с минно-взрывными травмами. Сами врачи не пострадали в результате обстрела, однако автомобиль получил значительные повреждения.

Медики отряда «Камертон» из числа бывших бойцов группы «Вагнер» в госпитале спецназа «Ахмат» провели сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца прямо на передовой.