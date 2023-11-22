Москва, 22 ноября, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Медики отряда «Камертон» из числа бывших бойцов группы «Вагнер» в госпитале спецназа «Ахмат» провели сложнейшую операцию на сердце, спасая раненого бойца прямо на передовой, сообщил ведущий специалист-хирург с позывным Кадуцей.

Phalinn Ooi Врач на операции

«На днях была проведена операция в связи со слепым осколочным ранением. Операция проводилась на работающем сердце, естественно», — рассказал хирург в беседе с «РИА Новости».

В настоящее время пациента эвакуировали в тыловой район для дальнейшего лечение. Целью работы врачей в передовом госпитале является предотвращение жизнеугрожающего состояния поступающих с ранениями бойцов, сказал врач.

По его словам, хирурги совершают операции на всех органах и тканях. На контрактной службе в ЧВК медиков учили оперировать всё, добавил Кадуцей.

Практически весь состав медгруппы, ранее числившийся в «Вагнере», в том числе руководство, вернулся обратно в зону СВО, чтобы оказывать помощь российским военным. Врачи борются за жизнь каждого бойца, вне зависимости от тяжести его ранений, заключил хирург.

Как сообщало ИА Регнум, дважды раненный в зоне специальной военной операции Герой России полковник Рустам Сайфуллин заявил, что хотел бы вернуться на передовую. Он подчеркнул, что получившие тяжёлые ранения бойцы не имеют права сдаваться, поскольку на них смотрит молодое поколение офицеров, опытные военные должны быть примером для них.

Первый раз Сайфуллин был ранен под Черниговом, где вместе со своим подразделением обеспечивал переправу для группировки российских войск через Десну. Второй раз его ранили при освобождении территорий ЛНР в районе реки Северский Донец.