Вашингтон, 20 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Украинские военные считают, что страна не избежит всеобщей мобилизации. Об этом военные ВСУ сообщили американской газете The Wall Street Journal.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись», — сказал боец ВСУ.

Как пишет газета, Украине нужно восстановить свою «потрёпанную армию».

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках.

В этот же день на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек.