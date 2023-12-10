Киев, 10 декабря, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Без западного вооружения украинской армии не поможет даже тотальная мобилизация населения, заявил в эфире телеканала «НТА» украинский военный эксперт Олег Жданов.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка Мобилизация ВСУ Украина

«Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — сказал он.

Эксперт признал, что инициатива на фронте находится у российской армии. ВСУ вынужденно перешли в стратегическую оборону, что крайне невыгодно, отметил Жданов.

Положительно повлиять на ситуацию может только поставка западного вооружения, считает аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призывал Киев не допускать снижения темпа контрнаступления. Он рекомендовал властям Украины принять активные меры по мобилизации молодёжи, поскольку средний возраст украинских военных превышает 40 лет.

С конца октября на Украине стали ставить на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Из-за этого начались массовые увольнения и миграция из страны. Так, в Днепропетровске 86-летней пенсионерке с медицинским образованием вручили повестку.

Всеобщая мобилизация на Украине введена с 25 февраля 2022 года.