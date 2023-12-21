Киев, 21 декабря, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Прослушка, найденная в кабинетах главкома ВСУ Валерия Залужного и его помощников, усугубит и без того обостренное противостояние между ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на аналитиков написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Политолог Константин Бондаренко считает, что, несмотря на то, что в офисе Зеленского отрицают свою причастность к установке прослушивающего устройства, «осадочек остался».

«Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено», — признал эксперт.

При этом Бондаренко отметил, что украинцы совсем не против, чтобы страной управлял Залужный. Его рейтинг уверенно растёт.

Аналитик Вадим Карасёв заявил, что в этой ситуации Валерий Залужный выглядит как «жертва», что обозначило его политическую «победу» над Зеленским. Карасёв предположил, что «жучок» приведёт к ещё большему росту напряженности в отношениях сторон.

«Мы видим, что «котёл» начинает закипать», — сказал Карасев.

Как сообщало ИА Регнум, может быть как минимум три варианта заказчиков установки прослушивающего устройства в кабинете Валерия Залужного и его помощников. Такой точкой зрения поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Наиболее вероятным сценарием эксперту видится участие в этом самих же украинских элит и их внутриполитическая борьба, западных и российских спецслужб.

В Службе безопасности Украины подтвердили данные об установке специального устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». В СБУ отметили, что обнаруженное устройство, согласно предварительному осмотру, находилось в нерабочем состоянии.

Asia Times отмечало, что Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими генералами.