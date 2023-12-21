СМИ: Залужному «жучок» дал политическую победу над Зеленским
«Страна. ua»: Залужному «жучок» дал политическую победу над Зеленским
Киев, 21 декабря, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Прослушка, найденная в кабинетах главкома ВСУ Валерия Залужного и его помощников, усугубит и без того обостренное противостояние между ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на аналитиков написало украинское издание «Страна. ua».
Политолог Константин Бондаренко считает, что, несмотря на то, что в офисе Зеленского отрицают свою причастность к установке прослушивающего устройства, «осадочек остался».
«Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено», — признал эксперт.
При этом Бондаренко отметил, что украинцы совсем не против, чтобы страной управлял Залужный. Его рейтинг уверенно растёт.
Аналитик Вадим Карасёв заявил, что в этой ситуации Валерий Залужный выглядит как «жертва», что обозначило его политическую «победу» над Зеленским. Карасёв предположил, что «жучок» приведёт к ещё большему росту напряженности в отношениях сторон.
«Мы видим, что «котёл» начинает закипать», — сказал Карасев.
Как сообщало ИА Регнум, может быть как минимум три варианта заказчиков установки прослушивающего устройства в кабинете Валерия Залужного и его помощников. Такой точкой зрения поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.
Наиболее вероятным сценарием эксперту видится участие в этом самих же украинских элит и их внутриполитическая борьба, западных и российских спецслужб.
В Службе безопасности Украины подтвердили данные об установке специального устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». В СБУ отметили, что обнаруженное устройство, согласно предварительному осмотру, находилось в нерабочем состоянии.
Asia Times отмечало, что Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими генералами.