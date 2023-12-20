Саратов, 21 декабря, 2023, 02:17 — ИА Регнум. В инфекционной больнице Саратовской области проверят на наличие заболеваний более 100 детей, снятых с поезда «Тюмень — Адлер», сообщил 21 декабря губернатор Роман Бусаргин.

Saratov.gov.ru Новая инфекционная больница в Саратовской области

По его словам, через Саратовскую область следовал поезд, где находились в сопровождении 125 отдыхавших в лагере детей.

«Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребёнка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», — написал в своём Telegram-канале глава Саратовской области.

Сотрудники Роспотребнадзора развернули на месте оперативную лабораторию. После осмотра медиками детей доставили автобусами в инфекционную больницу Саратовской области для проверки наличия каких-либо заболеваний. При необходимости ребятам окажут медицинскую помощь, заверил Бусаргин.

Ситуация контролируется Роспотребнадзором, медучреждение готово к приёму пациентов.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время введение ограничений из-за COVID-19 в России не требуется. По её словам, о коронавирусе известно достаточно много, есть средства для лечения и профилактики.

7 декабря глава Роспотребнадзора на конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям» заявила, что риски биобезопасности сохраняются и постепенно эволюционируют на фоне смещения границ природных очагов инфекционных заболеваний. Также это связано с изменением климата, сказала Попова.