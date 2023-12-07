Москва, 7 декабря, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Риски биобезопасности сохраняются и постепенно эволюционируют на фоне смещения границ природных очагов инфекционных заболеваний. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции «Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям».

Александр Кондратюк / РИА Новости

Она подчеркнула, что специалисты фиксируют смещение границ природных очагов инфекций, а также расширение ареала переносчиков опасных заболеваний. Попова пояснила, что это связано в том числе с изменением климата.

В пример Попова привела вспышки лихорадок Эбола и Марбург в африканских странах, а также эпидемии лихорадки Денге на американских континентах и в юго-восточной Азии.

Как передавало ИА Регнум, на юге Европы в начале ноября зафиксировали крупную вспышку лихорадки денге. В частности, по состоянию на конец октября во Франции выявили 1414 завозных случаев денге, в 65% случаев заболевшие люди прибыли с Мартиники и Гваделупы.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передаётся при укусах комаров. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями.

8 ноября Попова заявила, что в России фиксируется новая волна заболеваемости COVID-19. В неделю регистрируют 35–36 тысяч новых пациентов с этим диагнозом, а показатели заболеваемости за месяц увеличились вдвое, добавила она.