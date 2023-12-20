Прага, 21 декабря, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Для чехов Россия является «потенциальным военным противником», напрямую «угрожая безопасности» страны, заявил начальник генштаба Вооружённых сил Чехии Карл Ржехка в своей вступительной речи к новой концепции развития армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия <…> В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернётся массовое насилие», — привело слова Ржехки чешское минобороны.

В концепции развития армии республики говорится о недостатке персонала, боеприпасов, не хватает возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов на территории Чехии. Также у чешской армии ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в конфликте на Украине ожидается значительный сдвиг, но не такой, какой ожидали европейские страны, заявил президент Чехии Пётр Павел. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин «упорствует в своём видении мира», согласно которому Россия находится «среди сильных мира сего», а остальным нужно это лишь принять.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус 16 декабря призвал европейцев перевооружаться из-за «военных угроз». Он отметил, что Россия нарастила производство оружия, а также якобы угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. По мнению Писториуса, Европа якобы может столкнуться с новыми военными вызовами. Министр призвал европейскую общественность активнее проявлять себя в вопросах безопасности на континенте.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил призыв немецкого военного министра Бориса Писториуса о перевооружении. Он назвал это заявление сумасшествием. По мнению Филиппо, сказанное главой минобороны ФРГ подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по самоубийственной для европейцев инициативе Вашингтона.