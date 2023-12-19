Париж, 19 декабря, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Заявление главы минобороны Германии Бориса Писториуса подтверждает воинственные настроения Запада в отношении России. Об этом написал в соцсети X глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, имея в виду призыв военного министра перевооружаться.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

«Сумасшедшее заявление из Германии! Оно нацелено на Россию, и такая немецкая воинственность должна нас беспокоить по нескольким причинам», — считает политик.

По мнению Филиппо, этот призыв подтверждает стремление к постоянной войне с Россией по «самоубийственной для нас инициативе Вашингтона».

Также это доказывает, что власти Германии могут через следующий договор Евросоюза «навязать европейскую армию под немецко-американским руководством».

Флориан Филиппо призвал «свободную Францию» выступить против такого восприятия политической обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение из-за «военных угроз», заявил 16 декабря Борис Писториус.

Как отметил Писториус, Россия увеличила производство оружия, а также якобы угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. По мнению Писториуса, Европа якобы может столкнуться с новыми военными вызовами. Глава немецкого минобороны призвал европейскую общественность активнее проявлять себя в вопросах безопасности на континенте.

Борис Писториус допустил возобновление в стране обязательной военной службы, а её приостановку назвал ошибкой.