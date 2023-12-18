Прага, 19 декабря, 2023, 02:57 — ИА Регнум. В следующем году в конфликте на Украине ожидается значительный сдвиг, но не такой, какой ожидали европейские страны, заявил в интервью изданию Seznam Zpravy президент Чехии Пётр Павел.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Появится новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — ответил Павел на вопрос о возможном развитии конфликта в 2024 году.

Лидер Чехии отметил, что президент РФ Владимир Путин «упорствует в своём видении мира», согласно которому Россия находится «среди сильных мира сего», а остальным нужно это лишь принять.

Павел предположил, что в ноябре 2024 года на выборах главы государства в США победу одержит республиканец Дональд Трамп. Путин сможет с ним договориться, вне зависимости от того, что об этом думают на Украине или в Европе. Россия способна вернуть себе статус ключевого игрока, другим лишь придётся с этим мириться, считает чешский политик.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря глава генштаба Чехии Карел Ржехка призвал к запугиванию России во избежание возникновения потенциального военного конфликта с ней, хотя сейчас такая возможность выглядит неправдоподобной. Он предложил продолжать оказывать помощь Киеву, который, по его мнению, «покупает время» для европейских стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента Чехии Петра Павела о подготовке к большому военному конфликту России и Европы — это очередное истерическое заявление Праги, которое не красит чешские власти. Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа является угрозой для России, поскольку сейчас она подконтрольна США и находится в составе НАТО, а этот военный блок движется к границам РФ, отметили в Кремле.