Москва, 14 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. США не готовы оплачивать независимость Тайваня жизнями американских солдат, в то время как Китай нападёт на этот остров, только если тот провозгласит свою независимость. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 декабря заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Gao Guojing/XinHua/Global Look Press

Ранее специалист по безопасности Австралийского национального университета Дэвид Брюстер назвал Индийский океан слабым местом Китая, если тот начнёт войну из-за Тайваня, поскольку именно через эти воды КНР получает почти половину нефти.

«Поставки нефти в Китай идут не только по Индийскому океану. Есть ещё Ормузский пролив, Малаккский пролив. Там много уязвимых мест. И самой уязвимой точкой считается как раз не Индийский океан (он большой и там непросто перехватить корабли). А вот Малаккский пролив закрыл, и всё. Но дело в том, что Китай нарастил закупки нефти из России, и Россия вышла на первое место по объёмам поставок нефти в Китай», — объяснил Островский.

Он подчеркнул, что ситуация в Индийском океане непринципиальна для Китая, у которого к тому же есть свой флот, который может обеспечить охрану кораблей.

«Проблема не в Индийском океане, а в проливах, которые очень легко может закрыть всего один американский авианосец», — сказал Островский.

При этом востоковед согласился, что вариант силового воздействия Китая на Тайвань вовсе не следует считать фантастическим, тем более что к настоящему моменту КНР набрала очень внушительную военную мощь.

«Если Тайвань объявит о своей независимости, тогда Китай может напасть на остров. Тайваньцы на этот счёт особых иллюзий не питают. По состоянию военно-экономического потенциала, по численности армии Китай явно превосходит Тайвань, причём в разы», — сказал Островский.

Кроме того, китаист призвал не забывать, что США уже признали суверенитет Китая над Тайванем, когда подписали в 1972 году так называемое шанхайское коммюнике.

«Что касается позиции американцев, то они не собираются оплачивать тайваньскую независимость жизнями американских солдат», — подытожил он.

В свою очередь директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов заметил, что Китай уже давно обсуждал вопрос, касающийся поставок через Индийский океан, и хеджировал эти риски настолько, насколько это возможно.

«Во-первых, в южно-китайских портах стоит китайский военно-морских флот, и в случае конфликта Китай сможет обеспечить свою безопасность. Во-вторых, Китай прекрасно понимает, что в случае конфликта с Тайванем проблема будет не только вокруг КНР. Рухнет практически вся восточно-азиатская торговля. А значит, будут затронуты страны Восточной и Юго-Восточной Азии. То есть удар получат десятки стран, среди которых будут и союзники США: Япония, Южная Корея и Филиппины», — рассказал Маслов.

Кроме того, через акваторию Индийского океана идут торговые пути и в Европу. А значит, корабли, которые разгружаются в Гамбурге и Роттердаме, тоже окажутся под угрозой.

«У Китая уже есть мощный военно-морской флот. Но Пекин не хочет эскалировать напряжённость в этом регионе. И заявления, которые звучат как из Китая, так и с Тайваня, говорят о том, что страны готовы идти на разумные компромиссы. В перспективе вариант нападения Китая на Тайвань не очень реалистичный. Пекин делает всё возможное, чтобы показывать свои военные силы, но в то же время решать проблему мирным путём. Пекину выгоднее затягивать решение этого вопроса и ждать, когда изменится ситуация на самом Тайване», — уверен Маслов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Брюстера, корабли ВМС Китая могли бы фактически попасть в ловушку в Индийском океане, где у них не будет никакой или слишком маленькая поддержка с воздуха, так как, по его словам, у Пекина нет собственных баз или объектов в этом регионе. Более того, Индийский океан может стать «ахиллесовой пятой» Китая, если учесть, сколько танкеров с нефтью идёт в КНР через эту акваторию.

До этого официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа предупредил, что Китай не проявит снисходительности к сепаратистским устремлениям Тайваня. Чиновник заверил, что Пекин готов создавать «широкие возможности» для мирного воссоединения с Тайванем, но достижение островом «независимости» от Китая будет означать войну.

Между тем есть данные, что США разместят в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году наземные ракеты средней дальности для сдерживания КНР.