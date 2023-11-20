Вашингтон, 20 ноября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. На саммите в Сан-Франциско американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились ещё раз встретиться, но точной даты не назначили, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они согласились с тем, что встретятся вновь. Но дата в календаре не была обозначена», — сказал он на брифинге в Белом доме.

Байден и Си Цзиньпин 15 ноября провели переговоры на полях форума АТЭС в калифорнийском Сан-Франциско.

Как передавало ИА Регнум, Байден назвал состоявшиеся переговоры с Си Цзиньпином одной из самых конструктивных и продуктивных встреч с китайским лидером. Их беседа продлилась чуть меньше 2,5 часа. По словам главы Белого дома, стороны смогли достичь важного прогресса.

В этот же день Байден вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором». Он уточнил, что считает председателя КНР таковым, так как последний управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от правительства США.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 16 ноября в ходе брифинг отметила, что заявление американского президента о Си Цзиньпине как о «диктаторе» крайне ошибочное и безответственное. По её словам, всегда есть «люди со скрытыми мотивами», пытающиеся подорвать и спровоцировать отношения Китая и США, однако эти попытки не увенчаются успехом.