Москва, 20 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Россия рассчитывает подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне. Об этом 20 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Текст российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве практически согласован. Мы рассчитываем на подписание этого основополагающего межгосударственного документа в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне», — сказала Захарова.

По её словам, это событие станет важной вехой в многовековой истории отношений между Россией и Ираном.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер РФ Александр Новак анонсировал подписание в ближайшее время межгосударственного договора между Россией и Ираном. По его словам, в ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, также планируется в ближайшее время выйти на межгосударственный договор, уточнил он.

По словам Новака, в ходе прошедшей встречи президент России Владимир Путин и лидер Ирана Ибрагим Раиси подробно обсудили всю цепочку торгово-экономических отношений, а также финансово-банковские расчёты.

Путин и Раиси 7 декабря провели переговоры в Москве, длившиеся более пяти часов. Стороны затронули двусторонние вопросы и международные темы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно президенты России и Ирана обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.