Москва, 8 декабря, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак анонсировал подписание в ближайшее время межгосударственного договора между РФ и Ираном. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

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«В ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре — соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ — это межгосударственный договор», — сказал зампредседателя правительства РФ.

По словам Новака, в ходе прошедшей встречи президент России Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси подробно обсудили всю цепочку торгово-экономических отношений, а также финансово-банковские расчёты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели переговоры в Москве, длившиеся более пяти часов. Стороны затронули двусторонние вопросы и международные темы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно президенты России и Ирана обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

В преддверии переговоров с иранской делегацией российский лидер акцентировал, что отношения двух стран за последний год улучшились в том числе благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Общими усилиями удалось в 2022 году увеличить товарооборот на 20%. Положительную оценку сотрудничества Тегерана и Москвы дал иранский президент Эбрахим Раиси. Он добавил, что его нужно продолжать развивать.