Москва, 12 октября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Россия надеется, что после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке все отнесутся серьёзно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

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«Мы очень надеемся, что, как только этот конфликт будет завершён, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьёз к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены», — приводит «РИА Новости» слова главы внешнеполитического ведомства России.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ведущему межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамиду заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта, идущего на территории Израиля. Также глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию. Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими, добавил он.