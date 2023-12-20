Москва, 20 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, когда доставлял туда гуманитарную помощь. Артисту повезло, что пуля попала в бронежилет. Об этом его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила в социальной сети.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Она рассказала, что артист и его жена Оксана Арбузова в очередной раз отправились в Донбасс с гуманитарным грузом. Девушка опубликовала фотографию родителей, сделанную в автомобиле. На снимке актёр ведёт машину, а его жена сидит рядом.

«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу, в броник! Горжусь невероятно», — написала Евдокия в сторис Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, Иван Охлобыстин публично поддержал решение российских властей о проведении спецоперации. По его мнению, в тяжёлые времена нужно оставаться со своей страной.

Актёр также заявлял, что отъезд осуждающих спецоперацию деятелей культуры из России положительно скажется на работе патриотично настроенных артистов. Он также отмечал, что с течением времени уехавшие осознают, что поступили неправильно, потому что существуют «непреложные истины, которым нужно следовать».