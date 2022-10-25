Москва, 25 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Отъезд осуждающих спецоперацию деятелей культуры из России положительно скажется на работе патриотично настроенных артистов. Об этом заявил известный актер Иван Охлобыстин.

Василий Иванов ИА REGNUM Иван Охлобыстин

По его мнению, теперь на отечественную сцену сумеют пробраться артисты-патриоты, которым необходимо заменить либеральных знаменитостей, сообщает «Царьград».

«Это здорово, потому что люди (артисты, уехавшие из России — прим. ред.) до сих пор не видят внятной цели у государства русского. НАТО уделаем само собой, куда мы денемся!», — добавил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса, который он впервые анонсировал в сентябре 2022 года. Дата выхода проекта пока не раскрывается.