Охлобыстин рассказал о своём отношении к уехавшим из России из-за СВО
Охлобыстин объяснил, почему уехавшие из России из-за спецоперации совершили ошибку
Москва, 22 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к жителям страны, уехавшим из России и выступающим против специальной военной операции на территории Украины.
По его словам, которые приводит RT, с течением времени уехавшие осознают, что поступили неправильно, покинув родину. Он пояснил, что «есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать».
Говоря о тех, кто покинул страну после начала военных действий, артист привёл в качестве примера своего коллегу и крестника Артура Смольянинова, который оказался под критикой из-за своей позиции. Охлобыстин подчеркнул, что сам он не может позволить себе «такой роскоши».
«Во-первых, нет возможности мне полностью разобраться в ситуации. Единственный вариант для себя я вижу в доверии к действиям своей страны», — посчитал актёр.