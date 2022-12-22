Москва, 22 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к жителям страны, уехавшим из России и выступающим против специальной военной операции на территории Украины.

(сс) Mark Nakoykher Иван Охлобыстин

По его словам, которые приводит RT, с течением времени уехавшие осознают, что поступили неправильно, покинув родину. Он пояснил, что «есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать».

Говоря о тех, кто покинул страну после начала военных действий, артист привёл в качестве примера своего коллегу и крестника Артура Смольянинова, который оказался под критикой из-за своей позиции. Охлобыстин подчеркнул, что сам он не может позволить себе «такой роскоши».

«Во-первых, нет возможности мне полностью разобраться в ситуации. Единственный вариант для себя я вижу в доверии к действиям своей страны», — посчитал актёр.