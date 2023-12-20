Захарова заявила, что Зеленскому конфликт с РФ нужен для сохранения власти
Захарова: Зеленский видит в конфликте с Россией способ удержаться у власти
Москва, 20 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Продолжение конфликта на Украине означает для лидера киевского режима Владимира Зеленского единственный шанс сохранить власть. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 20 декабря на брифинге.
«Он воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — сказала Захарова.
Она отметила также, что Евросоюз решил начать переговоры о членстве Украины в качестве «утешительного приза» для Киева взамен помощи на 50 млрд евро.
Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Зеленский остаётся у власти только из-за непрекращающихся боевых действий. По его словам, как только кризис закончится, люди проголосуют «за кого угодно кроме него».