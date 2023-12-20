Москва, 20 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Продолжение конфликта на Украине означает для лидера киевского режима Владимира Зеленского единственный шанс сохранить власть. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 20 декабря на брифинге.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Он воспринимает продолжение конфликта с Россией как последнюю возможность удержаться у власти», — сказала Захарова.

Она отметила также, что Евросоюз решил начать переговоры о членстве Украины в качестве «утешительного приза» для Киева взамен помощи на 50 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Зеленский остаётся у власти только из-за непрекращающихся боевых действий. По его словам, как только кризис закончится, люди проголосуют «за кого угодно кроме него».