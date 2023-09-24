Киев, 24 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский всё ещё сохраняет власть только из-за непрекращающихся боевых действий, заявил 24 сентября украинский экс-премьер-министр Николай Азаров.

Global Look Press/Keystone Press Agency) Президент Украины Владимир Зеленский

«Вооружённый конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, рейтинг главы киевского режима стабильно снижался из-за экономических проблем и коррупции на Украине, и как только кризис закончится, «люди проголосуют за кого угодно кроме него».

Как сообщало ИА Регнум 22 июля, в США заявили, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, заявил обозреватель Дуглас Маккиннон. По его словам, Зеленский «сжигает мосты и в Европе».

Позднее, 23 сентября, журналист Дэнни Хайфон заявил, что поведение Зеленского как у ребёнка ставит под вопрос тему западной помощи Киеву. Запад начал осознавать, что план по ослаблению России провалился, отметил он, о чём свидетельствуют неработающие санкции, успехи российских военных в зоне проведения спецоперации и нежелание главы киевского режима остудить свой политический пыл.