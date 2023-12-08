Минобороны показало кадры захвата опорного пункта ВСУ
Москва, 8 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры захвата опорного пункта ВСУ российскими штурмовиками. Соответствующее видео опубликовано 8 декабря в Telegram-канале военного ведомства.
Отмечается, что военнослужащие разведывательного батальона Ивановского соединения ВДВ приблизились с различных направлений к позициям, на которых, по данным разведки, находились солдаты ВСУ.
«В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры уничтожения артиллерийской установки ВСУ в районе Новоивановки Запорожской области. На кадрах видно, как беспилотник, управляемый российскими операторами с земли, обнаруживает замаскированное артиллерийское орудие противника на границе лесополосы и затем уничтожает его барражирующим боеприпасом.
Ранее военное ведомство опубликовало кадры ударов Су-25 по военным объектам и технике ВСУ. Отмечалось, что в результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.