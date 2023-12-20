Москва, 20 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 250 военных ВСУ, заявил 20 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

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Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее украинские войска потеряли до 180 бойцов на донецком направлении.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», САУ «Акация», два орудия Д-20 и гаубица Д-30.