Москва, 19 декабря, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки до 180 бойцов на донецком направлении. Об этом 19 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Общие потери противника на данном направлении составили до 180 военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре автомобиля», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», САУ «Акация», два орудия Д-20 и гаубица Д-30.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Марьинки в ДНР и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ около Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Конашенков сообщил, что украинские войска потеряли на донецком направлении до 190 бойцов, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley американского производства, и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и три гаубицы Д-30.

В тот же день ВС России поразили командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР.