Вашингтон, 6 декабря, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) намерены ввести с 1 января 2024 года запрет на российские алмазы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита «семёрки».

Владимир Вяткин/РИА Новости

Судя по заявлению, группа G7 (США, Германия, Италия, Канада, Великобритания, Франция, Япония) также введёт поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, предварительно с 1 марта, а к 1 сентября создадут и введут механизм проверки и сертификации необработанных алмазов.

Отмечается, что запрет не распространяется на промышленные алмазы.

Как сообщало ИА Регнум, санкции против российских алмазов только повысят их стоимость на мировом рынке. Об этом 15 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

По необработанным алмазам Россия является экспортёром № 1 в мире. Основные покупатели — Бельгия, ОАЭ и Индия. Последняя за 2023 год выкупила рекордное количество этих российских драгоценных камней на сумму более 200 млн долларов.

Минфин РФ предупредил, что санкции в отношении российских алмазов могут масштабно исказить рынок этих драгоценных камней.