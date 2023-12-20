Москва, 20 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены до Твери, Калуги и Тулы, сообщил 20 декабря в ходе ежегодного отчёта перед Мосгордумой о работе правительства столицы мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», — сказал Собянин.

Он также анонсировал продолжение обновления подвижного состава московского транспорта и строительство трёх новых линий и 40 станций метро.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 сентября в поздравлении москвичам с Днём города президент России Владимир Путин анонсировал масштабную модернизации Центрального транспортного узла, в ходе которой диаметры московского наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

Президент также рассказал, что ещё одним флагманским проектом будет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе они будут созданы между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом. Путин подчеркнул, что такие проекты выведут российскую транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны и дадут десяткам городов мощный импульс к развитию.

В Москве создаётся прогрессивная и комфортная среда, которая ощутимо опережает многие мировые столицы, сказал президент 18 сентября на церемонии инаугурации Собянина. Власти продолжат модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов страны на основе опыта Москвы, добавил Владимир Путин.