Вашингтон, 20 декабря, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Заявления киевского режима о превосходстве Вооружённых сил России и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что Украина теряет уверенность, передаёт американское издание Newsweek.

Сергей Корсун ИА Регнум

«После борьбы с Россией на протяжении почти двадцати двух месяцев, есть знаки того, что Украина, вероятно, начала терять уверенность», — говорится в статье.

Главком ВСУ Валерий Залужный 2 ноября в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ жители Украины испытывают шок и отчаяние, поскольку пропаганда обещала им быстрые победы.