Киев, 19 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Из-за провала контрнаступления ВСУ жители Украины испытывают шок и отчаяние, поскольку пропаганда обещала им быстрые победы, заявил 19 декабря бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кормили надеждами через медиаресурсы. Надежды не оправдались», — сказал экс-депутат в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Санкции против России не принесли обещаемого пропагандой эффекта, а военная помощь со стороны западных стран поступает во всё меньших объёмах, сказал также Лапин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

Большинство иностранных наёмников ВСУ, прибывших на территорию Украины, уже уничтожено, а киевский режим провёл девять волн мобилизации, и в настоящее время в разгаре десятая, отметил также министр.

Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Ранее президент отмечал, что контрнаступление не принесло киевскому режиму никаких результатов, а Россия спокойно движется к своим целям в спецоперации. В Москве знают о наступательных планах ВСУ на отдельных участках и реагируют на это соответствующим образом, добавлял Владимир Путин.