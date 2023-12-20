Буффало, США, 20 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 9:4.

Станислав Красильников/ТАСС Кирилл Марченко

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко, забросив шайбы на 20-й и оба раза на 28-й минутах.

Форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов и защитник Иван Проворов записали на свой счёт по две голевые передачи. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 29.

Для Марченко этот хет-трик стал вторым в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября впервые в истории НХЛ четверо россиян забили голы в составе одной команды в одном матче лиги. Рекорд был поставлен в игре «Коламбуса» и «Бостона» (5:2). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, а также Чинахов, Марченко и Проворов.

9 декабря российские хоккеисты набрали восемь очков в матче НХЛ между «Коламбусом» и «Сент-Луисом». В составе «Коламбуса» шайбы забросили Марченко и Чинахов, оформивший дубль. Также они отдали по одной результативной передаче. Ещё два голевых паса на счету Воронкова. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич тоже отметился голевой передачей.