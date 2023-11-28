Вашингтон, 28 ноября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Впервые в истории четверо россиян забили голы в составе одной команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Darryl Dyck/Global Look Press Иван Проворов (в центре)

Рекорд хоккеисты поставили в ходе встречи «Коламбуса», который дома выиграл у «Бостона» со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские форварды Дмитрий Воронков (16-я минута), Иван Проворов (26), Егор Чинахов (37) и Кирилл Марченко (45). Такжена 54-й минуте в составе хозяев отличился канадец Джастин Дэнфорт.

В итоге у Воронкова четыре шайбы в текущем сезоне НХЛ, у Проворова и Чинахова — по две, у Марченко — семь.

«Коламбус» занимает последнее, восьмое место турнирной таблицы Столичного дивизиона с 18 очками после 23 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась на льду «Кэпитал-Уан Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:3.

Эта победа стала четвёртой подряд для «Вашингтона» в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. «Коламбус» потерпел восьмое подряд поражение.