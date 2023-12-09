Колумбус, США, 9 декабря, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Российские хоккеисты набрали восемь очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Сент-Луис Блюз».

Сергей Гунеев/РИА Новости Кирилл Марченко

Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов, оформивший дубль.

Кроме того, Марченко и Чинахов отдали по одной результативной передачи. Ещё два голевых паса на счету форварда Дмитрия Воронкова.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич тоже отметился голевой передачей.

При этом Марченко быстрее всех в истории достиг отметки 30 голов за «Коламбус», для этого ему понадобилось 86 матчей. Он побил установленный в 2003 году рекорд Рика Нэша, который забросил 30 шайб за 96 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября впервые в истории НХЛ четверо россиян забили голы в составе одной команды в одном матче лиги. Рекорд был поставлен в игре «Коламбуса» и «Бостона» (5:2). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Воронков, Чинахов, Марченко, а также защитник Иван Проворов.