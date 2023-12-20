Москва, 20 декабря, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он «забыл» русский, рассчитаны на публику, для которой национализм стоит на первом месте. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik 20 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум

По мнению дипломата, Зеленский не лукавит о том, что ему теперь требуется переводчик, так как «ему много кто теперь требуется, судя даже по его внешнему виду, по выражению лица».

«Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил всё остальное — нравственность, мораль, даже прагматику. Есть такое понятие — затмить глаза. Всё затмило. Национализм затмил всё — вот на таких людей рассчитана эта фраза», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что подобный национализм внедряли на уровне привитого инстинкта в сознание украинцам десятилетиями.

Днём ранее на пресс-конференции Зеленского иностранный журналист задал вопрос на русском языке, в ответ глава киевского режима заявил, что «жизнь так изменилась, что теперь ему требуется переводчик с русского».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года во время беседы с финалистами конкурса «Учитель года» президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах России, когда они были под контролем Киева. Президент тогда отметил, что на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей истреблялась русская культура, язык и литература.