Марракеш, Марокко, 20 декабря, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Марракеш (Марокко), где 20 декабря состоится заседание российско-арабского форума сотрудничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Форум сотрудничества между Россией и Лигой арабских государств (ЛАГ) был учреждён в 2009 году.

Основные цели и задачи форума — поддержка и укрепление международного мира и безопасности, содействие развитию экономического, торгового и финансового сотрудничества стран.

Первая сессия форума на министерском уровне состоялась в Москве 20 февраля 2013 года.

Как сообщало ИА Регнум, Каир настаивает на формировании конкретного механизма по достижению справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил 11 ноября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что саммиты Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества могут положить конец обострившемуся конфликту на Ближнем Востоке.