Анкара, 10 ноября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Предстоящие 11 ноября саммиты Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде могут положить конец обострившемуся конфликту в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит турецкое агентство Anadolu.

Mustafa Kaya/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

По словам турецкого лидера, главными темами на саммитах ОИС и ЛАГ станут незамедлительное прекращение огня в секторе Газа и дальнейшее урегулирование конфликта, а решения, принятые на заседаниях, помогут остановить военные действия Израиля.

«Думаю, что решения, которые будут приняты на саммите, станут очень важными для продолжения процесса урегулирования кризиса. Решения, которые будут приняты на встрече, на которой представлены страны региона и исламский мир, станут большим шагом на пути к прекращению агрессии Израиля», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что если руководство США действительно хочет достичь мира в регионе, то оно должно надавить на израильские власти.

«Мы пытаемся что-то сделать, чтобы остановить разрастание этой кровоточащей раны. Если США станут разделять это же чувство, то остановить Израиль будет ещё легче», — добавил Эрдоган.

Также по мнению главы Турции, 70% граждан Израиля выступают против политики израильского премьера Биньямина Нетаньяху, отметив, что с каждым днём его положение становится только хуже.

Как передавало ИА Регнум, ранее на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что шансов на прекращение военных действий на Ближнем Востоке нет.