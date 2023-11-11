Эр-Рияд, 11 ноября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Каир настаивает на формировании конкретного механизма по достижению справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, основанного на идее создания палестинского государства, заявил 11 ноября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр-Рияде.

IMAGO/Ulmer/Global Look Press

«Египет и арабские страны десятилетиями стремились к миру и выступали с инициативами урегулирования конфликта между израильской и палестинской сторонами. Теперь настала очередь и международного сообщества приложить максимум усилий для создания независимого палестинского государства», — добавил египетский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Ас-Сиси категорически отверг используемую Израилем в ходе конфликта в Газе политику коллективных наказаний, включая массовые убийства, блокаду сектора Газа и насильственное перемещение населения. Он призвал незамедлительно прекратить эту практику и выступил за немедленное прекращение огня в Газе и создание гуманитарных коридоров для доставки гуманитарной помощи населению палестинского анклава.

Как передавало ИА Регнум, движение ХАМАС призвало лидеров арабского и исламского мира, собирающихся 11 ноября на саммите в Эр-Рияде, принять «историческое решение», способствующее прекращению агрессии Израиля в секторе Газа. Движение призвало лидеров стран задействовать все их возможности для «оказания давления на администрацию США, которая несет прямую ответственность за геноцидальную войну в секторе Газа».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что саммиты Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут положить конец обострившемуся конфликту на Ближнем Востоке. Он также отметил, что если руководство США действительно хочет достичь мира в регионе, то оно должно надавить на израильские власти.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявлял, что шансов на прекращение военных действий на Ближнем Востоке нет.

Президент России Владимир Путин 30 октября подчеркнул, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства. Российский лидер также указал на невозможность оправдать удары по сектору Газа.