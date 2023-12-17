Газа, Палестина, 17 декабря, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Переговоры по обмену заложниками вестись не будут до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию. Об этом сказано в распространённом 16 декабря заявлении палестинского движения ХАМАС, которое цитирует телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Представители руководства ХАМАС уточнили, что двери для переговоров по обмену заложниками не закрыты и указали, что посредники настаивают на разделении общих договорённостей по заложникам на отдельные части. Однако представители ХАМАС отметили, что передали посредникам условия, при которых движение согласится начать переговоры.

«Движение ХАМАС подтверждает свою позицию не вести никаких переговоров по обмену пленными, пока окончательно не прекратится военная операция против нашего народа», — подчеркнули представители палестинского движения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что переговоры между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля касательно новой сделки по обмену пленными могут начаться на следующей неделе.

Также источник указал, что сами переговоры ещё не начались, но уже есть продвижения к новому соглашению о перемирии в секторе Газа.

В свою очередь, израильская сторона направила в Европу главу разведки Израиля «Моссад» Давида Барнеа для проведения переговоров с представителями Катара о возможности новой сделки по освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС.