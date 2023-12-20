Дублин, 20 декабря, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар провёл беседу с российскими пранкерами, написала 19 декабря газета The Business Post со ссылкой на представителя политика.

William Murphy Лео Варадкар

«Ранее в этом году премьер-министр принял участие в виртуальной встрече, исходя из того, что он говорил с представителем комиссии Африканского союза. Премьер-министр досрочно прекратил разговор из-за подозрений касательно его характера и порядка его ведения», — говорится в материале издания.

В офисе Варадкара утверждают, что попавший в Сеть материал якобы подделан и не отражает того, что произошло в ходе беседы на самом деле.

В Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса 19 декабря был опубликован их разговор с ирландским премьером Варадкаром. Во время разговора политик жаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев. Также он выразил неуверенность в скором вхождении Украины в состав Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря на уловку российских пранкеров Вована и Лексуса вопреки предостережениям служб контрразведки ФРГ попался вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. Пранкеры позвонили политику под видом «африканских высокопоставленных чиновников». Хабек пытался убедить их в том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет взять в заложники весь мир и Африку в особенности. Африканским властям политик порекомендовал выступить против российских и китайских амбиций на континенте. Также он выразил обеспокоенность осложнённой ситуацией на линии фронта.

Ранее российским пранкерам удалось разыграть бывшего советника президента США Джона Болтона, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, итальянского премьер-министра Джорджу Мелони.