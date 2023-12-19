Москва, 19 декабря, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) рассказал про миграционный кризис в стране. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар

«В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю», — признался Варадкар.

По его словам, в Ирландии на сегодняшний день проживает 100 тысяч украинцев. Он также отметил, что на девять месяцев поселил в своём доме одного из украинских беженцев.

Кроме того, премьер Ирландии отметил, что скорое присоединение Украины к ЕС маловероятно, напомнив, что Ирландии потребовалось «15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в союз».

Как сообщало ИА Регнум, власти Ирландии намерены отменить бесплатное проживание для украинских беженцев и принять другие меры, чтобы сократить их приток в страну.

По словам Варадкара, у ирландских властей больше нет возможностей для размещения беженцев, поэтому они вынуждены селить их в палатки. Он добавил, что нужно принять меры, которые замедлят приток беженцев.

Беженка из Киева Ирина Мажак сказала в интервью The Irish Times, что украинским беженцам в Ирландии нужно искать заработок, а не сидеть и ждать пособия.