Москва, 5 декабря, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована и Лексуса вопреки предостережениям служб контрразведки ФРГ. Об этом пранкеры сообщили 5 декабря в своём Telegram-канале.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек

Вован и Лексус позвонили министру под видом «африканских высокопоставленных чиновников». Вице-канцлер пытался убедить их в том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет взять в заложники весь мир и Африку в особенности, поэтому африканским властям он порекомендовал выступить против российских и китайских амбиций на континенте.

В ходе беседы Хабек пожаловался на огромные усилия, которые вынуждена прикладывать Германия для вывоза зерна с территории Украины. Он не отрицал, что основную порцию украинского зерна потребляют страны Европы, а на Африку приходится, по его словам, всего 30%.

Также он выразил обеспокоенность осложнённой ситуацией на линии фронта.

«Ситуация на передовой, на поле боя ожесточённая. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Не похоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что война продолжится, возможно, на протяжении следующего года», — отметил политик.

Хабек поддался на провокации пранкеров, несмотря на то, что ещё в ноябре Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков страны о возможных звонках от них.

Как передавало ИА Регнум, ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с итальянским премьером Джоржей Мелони. Они подробно расспросили итальянского политика об Украине, контрнаступлении ВСУ и предпосылках к миру. Мелони признала, что ВСУ ничего не добились на фронте, и добавила, что в Европе уже изрядно устали от конфликта. По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения, при этом Италия и её союзники близки к моменту понимания, что всем нужен выход.

Помимо этого, российским пранкерам удалось пообщаться с бывшим советником президента США Джоном Болтоном, экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, экс-министром иностранных дел Великобритании и другими высокопоставленными лицами.