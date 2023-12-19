Киев, 20 декабря, 2023, 02:21 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 20 декабря в Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Корреспонденты украинского СМИ рассказали о серии взрывов. Подробности инцидентов не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики вечером 19 декабря обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 19 декабря сбили украинский беспилотник над территорией Калужской области.

Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк считает, что 2024 год станет самым страшным для Украины за время конфликта.