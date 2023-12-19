Львов, Украина, 19 декабря, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк считает, что 2024 год станет самым страшным для Украины за время конфликта. Об этом он заявил каналу NTA.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Общество должно осознавать, что нас впереди ждёт самый страшный год войны. И не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные», — признал киевский боевик.

Сиротюк считает, что украинская армия не сможет достичь каких-либо успехов без мобилизации всех пригодных к службе. Он также осудил тех украинцев, которые «прячутся в женских юбках», спасаясь от оправки на фронт.

Как сообщало ИА Регнум, член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт заявил, что американским властям пора перестать спонсировать киевскую армию.

На южнодонецком направлении бойцы группировки войск «Восток» продолжили оттеснять Вооружённые силы Украины и уничтожать их вооружение. Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» подразделений РХБ защиты нанесли сокрушительные удары по украинским военным и их бронетехнике.