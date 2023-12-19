Краснояружский район, Белгородская область, 19 декабря, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Украинские боевики вечером 19 декабря обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — уточнил он в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, после согласования с Минобороны к ликвидации последствий обстрела приступят оперативные и аварийные и службы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 декабря восемь украинских диверсантов выдвинулись со стороны села Грабовское Сумской области и подошли к границе с Краснояружским районом Белгородской области. Российские пограничники вступили с ними в стрелковый бой, который продолжался около получаса. В результате трое украинских диверсантов были ликвидированы, остальные бежали. С российской стороны, потерь не было. У диверсантов нашли винтовки М4, несколько РПГ и комплекты взрывчатки типа С4.

Вечером 17 декабря в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили частный жилой дом и беседка в селе Теребрена Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, жители не пострадали. Повреждения получили линии электро− и газоснабжения.